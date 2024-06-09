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Ворог сьогодні 15 разів вдарив дронами по Дніпропетровщині: є пошкодження

Київ • УНН

 • 38044 перегляди

Російська армія 15 разів завдала ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою безпілотників-камікадзе, заподіявши шкоду об'єктам інфраструктури, висотним будівлям, магазину і приватним будинкам, але обійшлося без жертв.

Армія рф сьогодні, 9 червня, вдарила 15 разів за допомогою дронів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Обійшлось без травмованих, втім є пошкодження, зокрема, інфраструктурних об'єктів, багатоповерхівки та магазину.  Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Як вказав Лисак,  росіяни нещадно гатили по Нікопольщині  цілий день. Втім обійшлось без жертв та постраждалих.

15 разів вдарили дронами-камікадзе. Двічі обстріляли з важкої артилерії.

Серед понівеченого у самому Нікополі два інфраструктурні об'єкти та стільки ж приватних осель.

Ворожими ударами, за словами голови ОВА, зачепило також багатоповерхівку, господарську споруду і лінію електропередач.

Дісталося й Червоногригорівській та Мирівській громадам. Там потрощені продуктовий магазин, приватна оселя, гараж, господарська споруда. А ще – 6 сонячних панелей.

Удар рф по Харкову: ворог поцілив між будинками, без постраждалих09.06.24, 18:48 • 31631 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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