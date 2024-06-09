Ворог сьогодні 15 разів вдарив дронами по Дніпропетровщині: є пошкодження
Київ • УНН
Російська армія 15 разів завдала ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою безпілотників-камікадзе, заподіявши шкоду об'єктам інфраструктури, висотним будівлям, магазину і приватним будинкам, але обійшлося без жертв.
Армія рф сьогодні, 9 червня, вдарила 15 разів за допомогою дронів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Обійшлось без травмованих, втім є пошкодження, зокрема, інфраструктурних об'єктів, багатоповерхівки та магазину. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Як вказав Лисак, росіяни нещадно гатили по Нікопольщині цілий день. Втім обійшлось без жертв та постраждалих.
15 разів вдарили дронами-камікадзе. Двічі обстріляли з важкої артилерії.
Серед понівеченого у самому Нікополі два інфраструктурні об'єкти та стільки ж приватних осель.
Ворожими ударами, за словами голови ОВА, зачепило також багатоповерхівку, господарську споруду і лінію електропередач.
Дісталося й Червоногригорівській та Мирівській громадам. Там потрощені продуктовий магазин, приватна оселя, гараж, господарська споруда. А ще – 6 сонячних панелей.
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