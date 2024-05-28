Враг с ночи трижды обстрелял Сумскую область: зафиксировано 14 взрывов

Российские войска ночью и утром трижды обстреляли Сумскую область, в результате чего зафиксировано 14 взрывов. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Детали

В течение ночи и утра, как указано, российские войска совершили три атаки на приграничные районы населенные пункты Сумской области, в результате чего произошли 14 взрывов.

Обстрелам подверглись Середино-Будская (8 взрывов), Эсманьская (2 взрыва) и Великописаревская (4 взрыва) громады.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 503 800 человек, 7692 танка и сотен единиц военной техники