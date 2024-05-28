Ворог з ночі тричі обстріляв Сумщину: зафіксовано 14 вибухів
Київ • УНН
Російські війська тричі обстріляли Сумську область вночі та вранці, внаслідок чого сталося 14 вибухів у Середино-Будській, Есманській та Великописарівській громадах.
Російські війська вночі та зранку тричі обстріляли Сумську область, внаслідок чого зафіксовано 14 вибухів. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.
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Протягом ночі та ранку, як вказано, російські війська здійснили три атаки на прикордонні райони населені пункти Сумської області, у результаті чого сталися 14 вибухів.
Обстрілів зазнали Середино-Будська (8 вибухів), Есманська (2 вибухи) та Великописарівська (4 вибухи) громади.
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