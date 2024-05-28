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Ворог з ночі тричі обстріляв Сумщину: зафіксовано 14 вибухів

Київ • УНН

 • 24129 перегляди

Російські війська тричі обстріляли Сумську область вночі та вранці, внаслідок чого сталося 14 вибухів у Середино-Будській, Есманській та Великописарівській громадах.

Російські війська вночі та зранку тричі обстріляли Сумську область, внаслідок чого зафіксовано 14 вибухів. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.

Деталі

Протягом ночі та ранку, як вказано, російські війська здійснили три атаки на прикордонні райони населені пункти Сумської області, у результаті чого сталися 14 вибухів.

Обстрілів зазнали Середино-Будська (8 вибухів), Есманська (2 вибухи) та Великописарівська (4 вибухи) громади.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 503 800 осіб, 7692 танки та сотень одиниць військової техніки

Ірина Колеснік

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