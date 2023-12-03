Враг привлекает мотоциклетные банды к депортации украинских детей - посол США

Беларусь участвует в депортации украинских детей, а к незаконному вывозу привлекают негосударственные организации. Речь идет в частности об ультраправых мотоциклетных сообществах. Об этом рассказала госпожа посол США по особым поручениям Бет Ван Шаак во время конференции в Торонто, передает УНН.

У нас есть информация о том, что детей вывозили из Украины через оккупированную территорию в Россию, а затем дальше в Беларусь. Есть ряд действительно жутких негосударственных организаций, участвующих в этом процессе. Это, в частности, ультраправые мотоциклетные сообщества заявила Бет Ван Шаак.

Госпожа посол также подчеркнула непоколебимую поддержку Украины со стороны США.

Чрезвычайно важно, чтобы преступление агрессии было преследуемо, чтобы автократы во всем мире не считали, что могут делать то же самое. Мы должны доказать, что международное сообщество будет стойко защищать территориальную целостность и суверенитет. Мы ищем механизмы сказала она.

Среди таких механизмов: организация трибунала за преступление агрессии, преследование преступников в международных институциях, привлечение к ответственности за международные ответственности за международные преступления в судах других стран.

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