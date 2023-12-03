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Враг привлекает мотоциклетные банды к депортации украинских детей - посол США

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 22:10  •  5816 просмотра

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Посол США Бет Ван Шаак сообщила, что ультраправые мотоциклетные банды причастны к незаконной депортации украинских детей в Россию и Беларусь, подтвердив готовность США поддерживать Украину и преследовать такие преступления.

Беларусь участвует в депортации украинских детей, а к незаконному вывозу привлекают негосударственные организации. Речь идет в частности об ультраправых мотоциклетных сообществах. Об этом рассказала госпожа посол США по особым поручениям Бет Ван Шаак во время конференции в Торонто, передает УНН.  

У нас есть информация о том, что детей вывозили из Украины через оккупированную территорию в Россию, а затем дальше в Беларусь. Есть ряд действительно жутких негосударственных организаций, участвующих в этом процессе. Это, в частности, ультраправые мотоциклетные сообщества

заявила Бет Ван Шаак. 

Госпожа посол также подчеркнула непоколебимую поддержку Украины со стороны США.

Чрезвычайно важно, чтобы преступление агрессии было преследуемо, чтобы автократы во всем мире не считали, что могут делать то же самое. Мы должны доказать, что международное сообщество будет стойко защищать территориальную целостность и суверенитет. Мы ищем механизмы

сказала она.

Среди таких механизмов: организация трибунала за преступление агрессии, преследование преступников в международных институциях, привлечение к ответственности за международные ответственности за международные преступления в судах других стран.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Ворог залучає мотоциклетні банди до депортації українських дітей – посол США
US Ambassador: Enemy uses motorcycle gangs to deport Ukrainian children
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Враг привлекает мотоциклетные банды к депортации украинских детей - посол США

Посол США Бет Ван Шаак сообщила, что ультраправые мотоциклетные банды причастны к незаконной депортации украинских детей в Россию и Беларусь, подтвердив готовность США поддерживать Украину и преследовать такие преступления.

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