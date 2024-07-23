Киев • УНН
Оккупанты обстреляли Николаевскую область, ранив 4 человек, включая 17-летнего парня и 15-летнюю девушку. Поврежден многоквартирный дом в Очакове, состояние пострадавших - средней тяжести.
По информации районных военных администраций, в Николаевской области
22 июля в 21:15 оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. К счастью, пострадавших нет.
Также сегодня в 05:35 вражеских артиллерийских обстрелов подвергся город Очаков Очаковской громады. Сейчас известно о 4 пострадавших, среди них - 17-летний парень и 15-летняя девушка.
По информации, состояние пострадавших средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, был поврежден многоквартирный дом.
На Миколаївщині працює ППО по ворожому розвідувальному БпЛА22 июля 2024, 19:54 • 25651 просмотр