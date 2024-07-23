По информации районных военных администраций, в Николаевской области

22 июля в 21:15 оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. К счастью, пострадавших нет.

Также сегодня в 05:35 вражеских артиллерийских обстрелов подвергся город Очаков Очаковской громады. Сейчас известно о 4 пострадавших, среди них - 17-летний парень и 15-летняя девушка.

По информации, состояние пострадавших средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, был поврежден многоквартирный дом.

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