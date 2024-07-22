Чтобы гарантировать запланированный рост ВВП Украине, нужно еще 4,5 миллиона работников - Минэкономики 2 часа назад • 11520 просмотра

В сентябре миссия МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины 4 часа назад • 14987 просмотра

Санкции Украины против «лукойла»: Венгрия обвинила Киев в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС 6 часов назад • 32514 просмотра

Будут выключать три очереди: как завтра будут работать графики отключений света 6 часов назад • 18588 просмотра