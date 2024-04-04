Враг ночью повредил крупный энергообъект в Харьковской области, действуют ограничения электричества - "Укрэнерго"

Сегодня ночью враг повредил крупный энергетический объект в Харьковской области. В Харькове действуют соответствующие ограничения электропотребления. Также ограничения электричества, но для промышленных некоторых потребителей, действуют на Днепропетровщине. Об этом во время брифинга рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

"Недавно в большинстве регионов объявили о завершении отопительного сезона, а незадолго до того 22 марта россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергосистеме и с тех пор ежедневно с разной интенсивностью происходят атаки на энергетические объекты нашего государства. Вследствие этих атак был поврежден целый ряд важных объектов. Наибольшие повреждения получили гидроэлектростанции, тепловые электростанции, некоторые теплоэлектроцентрали, а также атакам подверглись многочисленные магистральные подстанции "Укрэнерго". То есть враг пытался в течение этого периода поразить как способность производить энергию, так и способность ее транспортировать, одновременно пытаясь лишить электроэнергии крупные города", - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что сразу после ударов наблюдаются проблемы с электричеством в некоторых регионах, включая Харьков, где сохраняется сложная ситуация и по сей день.

В ряде регионов эти проблемы удалось решить в том плане, что потребители обеспечены электроэнергией. В городе Харькове, к сожалению, ситуация остается все еще сложная. Буквально сегодня ночью произошла очередная атака. Пострадал большой энергетический объект в регионе и соответственно на сегодня в Харькове действуют соответствующие ограничения электропотребления. Также ограничения электропотребления, но для промышленных некоторых потребителей, действуют на Днепропетровщине - добавил Кудрицкий.

По его словам, россияне применяют комбинированные удары, а также увеличилась интенсивность обстрелов.

"Если мы возьмем, например, прошлый отопительный сезон, то мы наблюдали одну атаку массированную атаку за одну-две недели и это была ракетная, или шахедная атака. Сейчас это целая серия. Если говорить о количестве "шахедов", которыми враг пытался поразить энергетические объекты, то только за неполные полторы декады, то это количество уже сравнялось с тем количеством, которое мы видели в прошлом отопительном сезоне за весь период", - добавил глава "Укрэнерго".

Также Кудрицкий отметил, что энергетики круглосуточно работают над восстановлением энергообъектов.

Напомним

В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру не только в Харьковской, но и в Днепропетровской области. На Сумщине от взрыва вражеской авиабомбы получил смертельные ранения работник газового предприятия.