Враг нанес удары по Херсонской области: 2 человека погибли, еще 14 - получили ранения
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли 37 населенных пунктов Херсонской области, включая Херсон. В результате атак погибли 2 человека, 14 ранены, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Агрессор в очередной раз нанес удары по Херсонщине. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Согласно информации, под огнем оказались многочисленные населенные пункты, среди которых Антоновка, Станислав, Широкая Балка, Белозерка, Новодмитровка, Берислав, Шляховое, Мыловое, Новорайск, Золотая Балка, Красный Маяк, Монастырское, Новокаиры, Змеевка, Новоберислав, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Надеждовка, Камышаны, Зеленовка, Приозерное, Николаевка, Ивановка, Токаревка, Казацкое, Разлив, Михайловка, Бургунка, Новотягинка, Кизомис, Львов, Тягинка, Ольговка, Качкаровка, Новоалександровка, Веселое и город Херсон. Кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары по нескольким локациям. В результате пострадали как жилые кварталы, так и инфраструктура региона.
В частности, повреждены два многоэтажных дома и 19 частных домов. Кроме того, уничтожены газопровод, гаражи, складские помещения и транспортные средства. В результате этих нападений погибли 2 человека, а еще 14 получили ранения различной степени тяжести.
Оккупанты ввели новые налоги на Херсонщине: что ждет местный бизнес28.01.25, 06:32 • 30910 просмотров