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Оккупанты ввели новые налоги на Херсонщине: что ждет местный бизнес

Оккупанты ввели новые налоги на Херсонщине: что ждет местный бизнес

Киев  •  УНН

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российская оккупационная власть ввела новые налоги и формы отчетности на временно оккупированной Херсонщине с начала года. Изменения поставили местный бизнес на грань выживания из-за усиления экономического давления.

российская оккупационная власть с начала этого года вводит новые налоги и формы отчетности для жителей временно оккупированных территорий Херсонщины. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

По информации ЦНС, объявленные изменения, касающиеся налоговых деклараций и учета, поставили в еще более затруднительное положение жизнь местного населения, особенно тех, кто пытался продолжать или начать новую предпринимательскую деятельность.

Отныне такие лица должны придерживаться новых правил налогообложения, которые не имеют никакой легитимности.

Оккупационные власти проводят оптимизацию данных процессов, при этом, уничтожая остатки экономического потенциала, заставляя людей бороться за элементарное выживание в условиях постоянного грабежа под оккупационным режимом

- говорится в заметке ЦНС.

Таким образом, так называемый малый бизнес, который и так еле держится под постоянным давлением, репрессиями оккупантов и их незаконных требований, оказался на грани тотального уничтожения. 

Напомним

российские оккупационные власти повысили стоимость проезда в междугороднем транспорте Донецка с 1 января 2025 года. Проезд до Луганска подорожал с 585 до 955 рублей, при этом состояние железной дороги остается катастрофическим.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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