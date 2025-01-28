Окупанти запровадили нові податки на Херсонщині: що чекає на місцевий бізнес

російська окупаційна влада з початку цього року запроваджує нові податки та форми звітності для жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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За інформацією ЦНС, оголошені зміни, що стосуються податкових декларацій та обліку, поставили в ще більш скрутне становище життя місцевого населення, особливо тих, хто намагався продовжувати або розпочати нову підприємницьку діяльність.

Відтепер такі особи повинні дотримуватися нових правил оподаткування, які не мають жодної легітимності.

Окупаційна влада проводить оптимізацію даних процесів, при цьому, знищуючи залишки економічного потенціалу, змушуючи людей боротися за елементарне виживання в умовах постійного грабунку під окупаційним режимом - йдеться у дописі ЦНС.

Таким чином, так званий малий бізнес, який і так ледве тримається під постійним тиском, репресіями окупантів та їхніх незаконних вимог, опинився на межі тотального знищення.

Нагадаємо

російська окупаційна влада підвищила вартість проїзду в міжміському транспорті Донецька з 1 січня 2025 року. Проїзд до Луганська подорожчав з 585 до 955 рублів, при цьому стан залізниці залишається катастрофічним.

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