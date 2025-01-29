Агресор вкотре завдав ударів по Херсонщині. На жаль, є жертви та постраждалі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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Згідно з інформацією, під вогнем опинилися численні населені пункти, серед яких Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Білозерка, Новодмитрівка, Берислав, Шляхове, Милове, Новорайськ, Золота Балка, Червоний Маяк, Монастирське, Новокаїри, Зміївка, Новоберислав, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Надеждівка, Комишани, Зеленівка, Приозерне, Миколаївка, Іванівка, Токарівка, Козацьке, Розлив, Михайлівка, Бургунка, Новотягинка, Кізомис, Львове, Тягинка, Ольгівка, Качкарівка, Новоолександрівка, Веселе та місто Херсон. Окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів по кількох локаціях. У результаті постраждали як житлові квартали, так і інфраструктура регіону.

Зокрема, пошкоджено два багатоповерхові будинки та 19 приватних осель. Крім того, знищено газопровід, гаражі, складські приміщення та транспортні засоби. Внаслідок цих нападів загинули 2 людей, а ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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