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Ворог завдав ударів по Херсонщині: 2 людини загинули, ще 14 -  дістали поранення

Ворог завдав ударів по Херсонщині: 2 людини загинули, ще 14 -  дістали поранення

Київ • УНН

 • 29902 перегляди

Окупанти обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області, включаючи Херсон. Унаслідок атак загинуло 2 людини, 14 поранено, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Агресор вкотре завдав ударів по Херсонщині. На жаль, є жертви та постраждалі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, під вогнем опинилися численні населені пункти, серед яких Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Білозерка, Новодмитрівка, Берислав, Шляхове, Милове, Новорайськ, Золота Балка, Червоний Маяк, Монастирське, Новокаїри, Зміївка, Новоберислав, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Надеждівка, Комишани, Зеленівка, Приозерне, Миколаївка, Іванівка, Токарівка, Козацьке, Розлив, Михайлівка, Бургунка, Новотягинка, Кізомис, Львове, Тягинка, Ольгівка, Качкарівка, Новоолександрівка, Веселе  та місто Херсон. Окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів по кількох локаціях. У результаті постраждали як житлові квартали, так і інфраструктура регіону.

Зокрема, пошкоджено два багатоповерхові будинки та 19 приватних осель. Крім того, знищено газопровід, гаражі, складські приміщення та транспортні засоби. Внаслідок цих нападів загинули 2 людей, а ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окупанти запровадили нові податки на Херсонщині: що чекає на місцевий бізнес28.01.25, 06:32 • 34159 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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