Центр Золочева Харьковской области сегодня попал под удар российских войск, сообщил "Суспільне Харків" руководитель Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, пишет УНН.

Детали

По его словам, зафиксировали два удара, предварительно, управляемыми авиабомбами.

"Частные домовладения разрушены - прямое попадание. Повреждены детский сад, музыкальная школа, центр предоставления социальных услуг, почта. Здесь масса всего поврежденного, сейчас мы с полицией и ГСЧС изучаем", - сказал Коваленко.

Руководитель ПВА Виктор Коваленко впоследствии сообщил, что "четыре человека получили ранения в результате удара по Золочеву". По его словам, среди раненых 12-летний парень, две женщины и мужчина. В поселке повреждены десятки частных домов и хозяйственных построек, два авто, газовые и энергетические коммуникации.

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