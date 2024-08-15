В Харьковской области из-за утренней атаки рф есть разрушения логистической инфраструктуры, за сутки двое погибших и 4 пострадавших
Киев • УНН
В Харьковской области в результате вражеских обстрелов погибли двое медиков "Госпитальеров", ранены гражданские лица. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и транспортные средства в различных районах области.
В Харьковской области российские войска сегодня утром атаковали два района, есть разрушения логистической инфраструктуры. Накануне в регионе в результате вражеских обстрелов погибли двое медиков "Госпитальеров", пострадали еще 4 человека. Об этом сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:
- 15 августа, 07:46, Харьковский р-н, с. Казачья Лопань. В результате вражеского обстрела горел частный дом.
- 05:00, Купянский р-н, с. Осиново. В результате обстрела разрушен объект логистической инфраструктуры.
- 22:20, Купянский р-н, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горел 9-этажный жилой дом. Горел автомобиль.
- 17:45, Богодуховский р-н, с. Возрожденское. В результате артобстрела горел частный дом и 2 хозяйственные постройки.
- 10:45, Купянский р-н, г. Купянск. В результате попадания дрона в легковой автомобиль пострадал 64-летний гражданский мужчина.
- 10:00, Чугуевский р-н, пгт Белый Колодезь. В результате обстрела FPV-дрона в транспортное средство погибли мужчина и женщина, медики из медицинского батальона "Госпитальеры". Также ранены трое гражданских, ехавших в другом автомобиле.
- 09:30, Купянский р-н, с. Круглякивка. Горели две хозяйственные постройки.
- 09:00, Чугуевский р-н, пгт Белый Колодезь. В результате обстрела повреждены дома.
На Харьковщине оккупанты атаковали машину "Госпитальеров" FPV-дроном, двое медиков погибли14 августа 2024, 14:56 • 28339 просмотров