На Харьковщине оккупанты атаковали машину "Госпитальеров" FPV-дроном, двое медиков погибли
Киев • УНН
В Харьковской области российские войска атаковали автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры" FPV-дроном. Двое медиков-волонтеров погибли, еще трое гражданских получили ранения.
В Харьковской области оккупанты атаковали машину "Госпитальеров" FPV-дроном, двое медиков-волонтеров погибли. Об этом сообщил начальник в Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.
Детали
По словам Болвинова, россияне атаковали машину медицинского батальона "Госпитальеры" в поселке Белый Колодец.
"Погибли двое медиков - мужчина и женщина, которые были в автомобиле. Взрывом с российского беспилотника задело также машину гражданских, которая ехала в том же направлении. Там было три человека, все они ранены", - резюмировал он.
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