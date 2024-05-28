Враг нанес ракетный удар по Николаевской области, три человека погибли

Накануне, в понедельник, 27 мая, в 14:00 российская армия нанесла ракетный удар по гражданским объектам в городе Снигиревка Снигиревской общины Николаевской области. Три человека погибли, шестеро пострадали, среди которых трое несовершеннолетних. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Три человека погибли, шестеро пострадали, среди которых трое несовершеннолетних. Двое раненых находятся в реанимации, состояние - стабильно тяжелое, одна из раненых в удовлетворительном состоянии, троим помощь оказана амбулаторно. говорится в сообщении

Как следствие удара - возник пожар кафе, автомагазина и шиномонтажа, который был оперативно ликвидирован.

Отмечается, что взрывной волной повреждены автомойка самообслуживания и шесть автомобилей.

Дополнение

Также вчера, 27 мая, в 08:20, 09:11, 10:40, 18:36 и сегодня, 28 мая, в 05:43 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Удар рф по Снигиревке в Николаевской области: 3 погибших, 6 пострадавших, в том числе двое подростков