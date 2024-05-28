Враг нанес ракетный удар по Николаевской области, три человека погибли

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  16814 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  102115 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  72827 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

27 мая 2024, 06:00  •  134014 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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26 мая 2024, 10:37  •  192250 просмотра

Враг нанес ракетный удар по Николаевской области, три человека погибли

Три человека погибли и шестеро получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних, в результате российского ракетного обстрела гражданских объектов в Снигиревке Николаевской области.

Общество •   •  18168 просмотра
Враг нанес ракетный удар по Николаевской области, три человека погибли

Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по целям на территории РФ

Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по законным военным целям в России и призывает союзников по НАТО снять ограничения на использование Украиной западного оружия для таких ударов.

Война •   •  19918 просмотра
Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по целям на территории РФ

Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника "шахед", запущенные из Приморско-Ахтарского района России в ночь на 28 мая.

Война •   •  18460 просмотра
Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области

За минувшие сутки российские войска 303 раза атаковали Запорожскую область, нанеся удары с воздуха, беспилотников, РСЗО и артиллерии по 8 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.

Общество •   •  18931 просмотра
В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области

Латвия инвестирует дополнительно €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины

Латвия планирует инвестировать 20 миллионов евро в 2024 году на поддержку коалиции беспилотников в Украине и усиление собственной армии беспилотников.

Война •   •  19861 просмотра
Латвия инвестирует дополнительно €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины

Правительство запретило все виды рекламы игорного бизнеса

Кабинет Министров Украины запретил все формы рекламы азартных игр до вступления в силу закона о борьбе с лудоманией.

Общество •   •  19888 просмотра
Правительство запретило все виды рекламы игорного бизнеса

Папа Римский выругался на заседании епископов

Папа Франциск употребил ненормативную лексику для обозначения гомосексуализма во время частной встречи с епископами, на которой обсуждался вопрос допуска открытых геев к обучению в духовных семинариях.

Общество •   •  18693 просмотра
Папа Римский выругался на заседании епископов

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

Сегодня, 28 мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня действий по охране женского здоровья. Именно 28 мая 1987 года в Коста-Рике состоялось Международное совещание по теме репродуктивного здоровья женщин.

УНН Lite •   •  57346 просмотра
28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Иран еще больше увеличил свои запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному, оказывая давление на международное сообщество с целью снятия экономических санкций.

Экономика •   •  21767 просмотра
Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс

Израильский авиаудар по палаточному городку в Рафахе в Газе унес жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс.

Война •   •  20054 просмотра
Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс