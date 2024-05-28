Ворог завдав ракетного удару по Миколаївщині, троє людей загинули
Київ • УНН
Три людини загинули і шестеро отримали поранення, в тому числі троє неповнолітніх, в результаті російського ракетного обстрілу цивільних об'єктів у Снігурівці Миколаївської області.
Напередодні, у понеділок, 27 травня, о 14:00 російська армія завдала ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка Снігурівської громади на Миколаївщині. Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених знаходяться в реанімації, стан - стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно.
Як наслідок удару – виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, яку було оперативно ліквідовано.
Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок.
Доповнення
Також учора, 27 травня, о 08:20, 09:11, 10:40, 18:36 та сьогодні, 28 травня, о 05:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Удар рф по Снігурівці на Миколаївщині: 3 загиблих, 6 постраждалих, у тому числі двоє підлітків27.05.24, 17:01 • 17289 переглядiв