Удар рф по Снігурівці на Миколаївщині: 3 загиблих, 6 постраждалих, у тому числі двоє підлітків
Київ • УНН
Три людини загинули, шестеро поранені, в тому числі підлітки, в результаті російської атаки на Снігурівку, Україна, рятувальні роботи тривають.
Три людини загинули, шестеро постраждали, у тому числі два підлітки, в результаті атаки російських військ на Снігурівку у Миколаївській області, рятувальні роботи тривають, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Троє людей загинуло та шість постраждали внаслідок російської атаки по Снігурівці. Двоє постраждалих – 17-річні дівчина та хлопець
Рятувальні роботи, з його слів, тривають.
Ракетний удар рф по Снігурівці на Миколаївщині вбив двох та поранив 5 людей27.05.24, 16:08 • 16155 переглядiв