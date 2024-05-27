Ракетний удар рф по Снігурівці на Миколаївщині вбив двох та поранив 5 людей
Київ • УНН
Двоє людей загинули і п'ятеро отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу міста Снігурівка в Миколаївській області України.
2 людей загинуло та 5 постраждали в результаті сьогоднішньої російської ракетної атаки по місту Снігурівка на Миколаївщині. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Під обстрілом ворога опинились цивільні об'єкти області.
Вдень, в результаті ракетного удару по Снігурівці виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування.
Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Двоє з них – 17-річні дівчина та хлопець. Під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 кв. м.
Як зазначається, рятувальні роботи ще тривають.
Раніше повідомлялось, що армія рф завдала ракетного удару по Снігурівці Миколаївської області. росіяни влучили в автомийку.