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Ракетний удар рф по Снігурівці на Миколаївщині вбив двох та поранив 5 людей

Ракетний удар рф по Снігурівці на Миколаївщині вбив двох та поранив 5 людей

Київ • УНН

 • 16155 перегляди

Двоє людей загинули і п'ятеро отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу міста Снігурівка в Миколаївській області України.

2 людей загинуло та 5 постраждали в результаті сьогоднішньої російської ракетної атаки по місту Снігурівка на Миколаївщині. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС. 

Під обстрілом ворога опинились цивільні об'єкти області. 

Вдень, в результаті ракетного удару по Снігурівці виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Двоє з них – 17-річні дівчина та хлопець. Під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 кв. м.

Як зазначається, рятувальні  роботи ще тривають.

Раніше повідомлялось, що армія рф завдала ракетного удару по Снігурівці Миколаївської області.  росіяни влучили в автомийку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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