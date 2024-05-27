ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек

Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 13:08  •  8339 просмотра

Read in English

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате российского ракетного обстрела города Снигиревка в Николаевской области Украины.

2 человека погибли и 5 пострадали в результате сегодняшней российской ракетной атаки по городу Снигиревка на Николаевщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС. 

Под обстрелом врага оказались гражданские объекты области. 

Днем, в результате ракетного удара по Снигиревке возник пожар кофейни, автомагазина и шиномонтажа, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания.

Сейчас известно о пяти пострадавших. Двое из них - 17-летние девушка и парень. Во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших людей

- говорится в сообщении ГСЧС.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 300 кв. м.

Как отмечается, спасательные  работы еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что армия рф нанесла ракетный удар по Снигиревке Николаевской области.  россияне попали в автомойку. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  42635 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  53107 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  55008 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  70450 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  71996 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
  •  69493 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
  •  111113 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
  •  113598 просмотра

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  113096 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
26 мая 2024, 10:37  •  172807 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Новости по теме
Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек

Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек

  •  8339 просмотра
Уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира

Уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира

  •  8277 просмотра
Разворовали на ремонте школьного укрытия более 1 млн грн: в Кривом Роге сообщили о подозрении начальнице отдела образования

Разворовали на ремонте школьного укрытия более 1 млн грн: в Кривом Роге сообщили о подозрении начальнице отдела образования

  •  7825 просмотра
Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

  •  8016 просмотра
Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА

Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА

  •  7649 просмотра
Экс-правоохранителей из Крыма, которые перешли на службу мвс рф, будут судить за государственную измену

Экс-правоохранителей из Крыма, которые перешли на службу мвс рф, будут судить за государственную измену

  •  6929 просмотра
россия ежемесячно применяет против Украины по 3 тыс. управляемых авиабомб - Зеленский

россия ежемесячно применяет против Украины по 3 тыс. управляемых авиабомб - Зеленский

  •  8264 просмотра
Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

  •  7218 просмотра
Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

  •  7692 просмотра
В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

  •  11477 просмотра

Популярные

Удар рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 16 человек, еще 45 получили ранения

Удар рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 16 человек, еще 45 получили ранения

  •  39008 просмотра
В ЕС сегодня обсуждение по Украине, Венгрия снова блокирует военную помощь - СМИ

В ЕС сегодня обсуждение по Украине, Венгрия снова блокирует военную помощь - СМИ

  •  33334 просмотра
Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

  •  84694 просмотра
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

  •  27449 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  110682 просмотра

Публикации

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  110682 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

  •  111113 просмотра
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

  •  113598 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

26 мая 2024, 10:37  •  172807 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  266344 просмотра

Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате российского ракетного обстрела города Снигиревка в Николаевской области Украины.

Война •   •  8339 просмотра
Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек

Уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира

90 стран подтвердили участие в первом Глобальном саммите мира в Швейцарии, направленном на достижение справедливого и прочного мира.

политика •   •  8277 просмотра
Уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира

Разворовали на ремонте школьного укрытия более 1 млн грн: в Кривом Роге сообщили о подозрении начальнице отдела образования

В Кривом Роге начальницу управления образования и еще пятерых человек подозревают в хищении более 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школьных укрытий.

Общество •   •  7825 просмотра
Разворовали на ремонте школьного укрытия более 1 млн грн: в Кривом Роге сообщили о подозрении начальнице отдела образования

Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

В этом сезоне гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели 14,7% киевлян, причем 58,3% случаев приходится на детей, а от осложнений зафиксирован 161 летальный случай.

Общество •   •  8016 просмотра
Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА

Российские военные нанесли удар крылатой ракетой по международному аэропорту Запорожья, повредив терминал, но никто не пострадал.

Война •   •  7649 просмотра
Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА

Экс-правоохранителей из Крыма, которые перешли на службу мвс рф, будут судить за государственную измену

Двум бывшим руководителям Министерства внутренних дел Украины из Крыма, которые изменили присяге и перешли на российскую службу, грозит до 15 лет лишения свободы за государственную измену после направления обвинительных актов в суд.

Криминал и ЧП •   •  6929 просмотра
Экс-правоохранителей из Крыма, которые перешли на службу мвс рф, будут судить за государственную измену

россия ежемесячно применяет против Украины по 3 тыс. управляемых авиабомб - Зеленский

Ежемесячно российская армия использует более 3 000 управляемых авиабомб против украинских фронтовых позиций и мирных городов и сел.

Война •   •  8264 просмотра
россия ежемесячно применяет против Украины по 3 тыс. управляемых авиабомб - Зеленский

Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи в этом году и 5 млрд евро в течение следующих трех лет.

политика •   •  7218 просмотра
Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Испания подписали в Мадриде двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

политика •   •  7692 просмотра
Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

Украина принимает необходимые меры для ремонта оборудования и подготовки к пиковым периодам потребления, проводя плановые ремонтные кампании, сотрудничая с европейскими партнерами и упрощая строительство новых генерирующих мощностей для замещения утраченных мощностей, несмотря на продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  11477 просмотра
В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений