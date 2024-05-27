Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек

2 человека погибли и 5 пострадали в результате сегодняшней российской ракетной атаки по городу Снигиревка на Николаевщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Под обстрелом врага оказались гражданские объекты области.

Днем, в результате ракетного удара по Снигиревке возник пожар кофейни, автомагазина и шиномонтажа, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания.

Сейчас известно о пяти пострадавших. Двое из них - 17-летние девушка и парень. Во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших людей - говорится в сообщении ГСЧС.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 300 кв. м.

Как отмечается, спасательные работы еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что армия рф нанесла ракетный удар по Снигиревке Николаевской области. россияне попали в автомойку.