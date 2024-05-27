Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек
Киев • УНН
Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате российского ракетного обстрела города Снигиревка в Николаевской области Украины.
2 человека погибли и 5 пострадали в результате сегодняшней российской ракетной атаки по городу Снигиревка на Николаевщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Под обстрелом врага оказались гражданские объекты области.
Днем, в результате ракетного удара по Снигиревке возник пожар кофейни, автомагазина и шиномонтажа, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания.
Сейчас известно о пяти пострадавших. Двое из них - 17-летние девушка и парень. Во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших людей
Пожарные ликвидировали пожар на площади 300 кв. м.
Как отмечается, спасательные работы еще продолжаются.
Ранее сообщалось, что армия рф нанесла ракетный удар по Снигиревке Николаевской области. россияне попали в автомойку.
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