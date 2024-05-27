росіяни вдарили по Миколаївщині: влучили в автомийку, є поранені
Київ • УНН
Дві людини були поранені, одна з них важко, коли російська ракета влучила в автомийку самообслуговування у Снігурівці Миколаївської області.
Армія рф завдала ракетного удару по Снігурівці Миколаївської області. Внаслідок влучання в автомийку поранено двоє людей, повідомив начальник ОВА Віталій Кім, передає УНН.
"В Снігурівці прильот в мийку самообслуговування ракети. 2 поранених (дівчина важка)
P.s. Надважлива військова ціль відкрита мийка", - написав Кім у Telegram.
Уночі на Миколаївщині знищено три "шахеди"26.05.24, 07:32 • 31167 переглядiв