Уночі на Миколаївщині знищено три "шахеди"
Київ • УНН
У Миколаївській області вночі було знищено три безпілотники «шахед», які пошкодили вікна дитячого садка, але обійшлося без жертв.
У ніч на 26 травня на Миколаївщині знищено три безпілотники типу "Shahed 131/136". Про це повідомили у Миколаївській ОВА, передає УНН. Також у Коблівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено вікна закладу дошкільної освіти. Постраждалих немає.
Деталі
Зазначається, що 25 травня, о 10:39 та 11:03 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Уночі, 26 травня, в Коблівській громаді, внаслідок ураження ворожого БпЛА типу "Shahed-131/136" вибуховою хвилею пошкоджено вікна закладу дошкільної освіти. Постраждалих немає.
Ворог тричі обстріляв Миколаївську область, втрат немає25.05.24, 07:59 • 65377 переглядiв