Ночью на Николаевщине уничтожены три "шахеды"

В ночь на 26 мая на Николаевщине уничтожено три беспилотника типа "Shahed 131/136". Об этом сообщили в Николаевской ОГА, передает УНН. Также в Коблевской громаде взрывной волной повреждены окна учреждения дошкольного образования. Пострадавших нет.

Детали

Отмечается, что 25 мая, в 10:39 и 11:03 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Ночью, 26 мая, в Коблевской громаде, в результате поражения вражеского БпЛА типа «Shahed-131/136» взрывной волной повреждены окна учреждения дошкольного образования. Пострадавших нет.

Враг трижды обстрелял Николаевскую область, потерь нет