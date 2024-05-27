россияне ударили по Николаевщине: попали в автомойку, есть раненые

Электроника и боеприпасы: Столтенберг рассказал, как Китай и КНДР помогают россии в войне против Украины

Северная Корея и Китай являются наиболее весомыми сторонниками войны россии против Украины, предоставляя военную помощь, микроэлектронику для ракет и танков, а также более миллиона артиллерийских снарядов, в то время, как рф делится с КНДР технологиями, которые позволяют им развивать ракетную и ядерную программы.