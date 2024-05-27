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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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26 мая 2024, 10:37  •  172835 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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24 мая 2024, 06:14  •  266370 просмотра

Удар рф по Снигиревке в Николаевской области: 3 погибших, 6 пострадавших, в том числе двое подростков

Три человека погибли, шестеро ранены, в том числе подростки, в результате российской атаки на Снигиревку, Украина, спасательные работы продолжаются.

Война •   •  5073 просмотра
Удар рф по Снигиревке в Николаевской области: 3 погибших, 6 пострадавших, в том числе двое подростков

Берлин снова выступил против защитного щита НАТО для Украины

Правительство Германии выступает против защитного щита НАТО для Украины.

Война •   •  5754 просмотра
Берлин снова выступил против защитного щита НАТО для Украины

Атака на российскую РЛС за почти две тысячи километров от границы: появились спутниковые фото последствий удара БПЛА

Спутниковые снимки показывают следы возможной атаки беспилотника на российскую радиолокационную станцию дальнего радиуса действия, расположенную в 1800 км от украинской границы.

Война •   •  4703 просмотра
Атака на российскую РЛС за почти две тысячи километров от границы: появились спутниковые фото последствий удара БПЛА

Пожар на столичной штрафплощадке: огонь охватил 30 автомобилей, 10 мотоциклов и автобус

Пожар охватил около 30 автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус на штрафплощадке на улице Канальной в столице, прежде чем его потушили спасатели.

Криминал и ЧП •   •  4759 просмотра
Пожар на столичной штрафплощадке: огонь охватил 30 автомобилей, 10 мотоциклов и автобус

Более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в Интернете - исследование

Более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в Интернете, согласно исследованию, проведенному учеными Эдинбургского университета.

Новости Мира •   •  5392 просмотра
Более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в Интернете - исследование

На территории рф упал иранский беспилотник Mohajer-6: что известно

Иранский разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6, оснащенный бомбами Ghaem-5, разбился в России вблизи линии фронта.

Война •   •  6048 просмотра
На территории рф упал иранский беспилотник Mohajer-6: что известно

Удар рф по промзоне в Харькове: четверо пострадавших

Четыре человека получили ранения в результате российского удара по промышленной зоне в Холодногорском районе Харькова, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Война •   •  6623 просмотра
Удар рф по промзоне в Харькове: четверо пострадавших

Прокуратура обжалует решение суда о закрытии дела в отношении силовиков, которые разогнали Майдан в 2013 году

Генеральная прокуратура планирует обжаловать решение суда о закрытии дела против бывших сотрудников «Беркута» по сроку давности, ссылаясь на систематические затягивания со стороны защиты с целью срыва судебного процесса.

политика •   •  6768 просмотра
Прокуратура обжалует решение суда о закрытии дела в отношении силовиков, которые разогнали Майдан в 2013 году

Взрывы в Харькове: есть "прилет" в промзону, информация о пострадавших уточняется

В результате российской атаки есть "прилет" в промзону Харькова, детали по пострадавшим все еще уточняются.

Общество •   •  8173 просмотра
Взрывы в Харькове: есть "прилет" в промзону, информация о пострадавших уточняется

Из оккупации вернули еще одного ребенка

11-летний мальчик воссоединился со своей матерью после возвращения с временно оккупированной территории вблизи Мариуполя, где он жил с пожилой родственницей более 2 лет.

Общество •   •  7424 просмотра
Из оккупации вернули еще одного ребенка