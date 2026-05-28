Враг более 60 раз атаковал позиции Сил обороны, продолжаются обстрелы приграничья - Генштаб

$44.300.0251.540.03
ukenru
15:30 • 734 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в "монополии на рынке оружия", Миндиче и "завышенных ценах"
14:01 • 5488 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
13:59 • 8996 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
13:26 • 10760 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
13:18 • 11026 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
12:58 • 14468 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
12:30 • 15498 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста
12:08 • 11720 просмотра
Зеленский предположил, что в декабре-январе Украина получит первые истребители Gripen
11:52 • 17482 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot
11:49 • 10813 просмотра
Правительство одобрило новый Таможенный кодекс по стандартам ЕСPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
54%
746мм
Популярные новости
Китай заявил, что вынудил нидерландский фрегат покинуть район спорных островов в Южно-Китайском море28 мая, 06:21 • 15582 просмотра
Часть компонентов в российских ракетах изготовлена на минском заводе, в том числе для "орешника" - ОП28 мая, 08:35 • 19224 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 16542 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto11:23 • 13832 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto12:40 • 12487 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг12:58 • 14468 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto12:40 • 12698 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста12:30 • 15498 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot11:52 • 17482 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto11:23 • 14032 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Ульф Кристерссон
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Швеция
Иран
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo11:21 • 8020 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 16705 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 77878 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 53892 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 69256 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)

Враг более 60 раз атаковал позиции Сил обороны, продолжаются обстрелы приграничья - Генштаб

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

С начала суток враг 61 раз атаковал ВСУ на разных направлениях. Наибольшая активность зафиксирована на Покровском и Гуляйпольском участках фронта.

Враг более 60 раз атаковал позиции Сил обороны, продолжаются обстрелы приграничья - Генштаб

С начала суток агрессор 61 раз атаковал позиции Сил обороны, продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рогозное, Бачевск, Сопыч, Рыжевка, Безсаловка, Бунякино, Прогресс, Нескучное, Ястребщина, в Черниговской области – Сеньковка 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений, одно из которых еще продолжается. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового вогня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Шевяковка, Лиман и в направлении Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Ковшаровки и Купянска.

На Лиманском направлении произошло шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман и Диброва. Три боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Резниковка.

На Краматорском направлении противник получил отпор в районе населенного пункта Марково.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Константиновки, Ильиновки и Русиного Яра. Два боестолкновения продолжаются до настоящего времени.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Удачное и Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе населенного пункта Сичневое.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижевка, Горькое, Железнодорожное, Гуляйпольское и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении российские захватчики один раз атаковали в районе острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано 

- резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о 1160 ликвидированных оккупантах за сутки на фронте28.05.26, 07:02 • 22737 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Курская область
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина