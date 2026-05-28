Враг более 60 раз атаковал позиции Сил обороны, продолжаются обстрелы приграничья - Генштаб
С начала суток агрессор 61 раз атаковал позиции Сил обороны, продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рогозное, Бачевск, Сопыч, Рыжевка, Безсаловка, Бунякино, Прогресс, Нескучное, Ястребщина, в Черниговской области – Сеньковка
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений, одно из которых еще продолжается. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового вогня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Шевяковка, Лиман и в направлении Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Ковшаровки и Купянска.
На Лиманском направлении произошло шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман и Диброва. Три боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Резниковка.
На Краматорском направлении противник получил отпор в районе населенного пункта Марково.
На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Константиновки, Ильиновки и Русиного Яра. Два боестолкновения продолжаются до настоящего времени.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Удачное и Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении враг один раз наступал в районе населенного пункта Сичневое.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижевка, Горькое, Железнодорожное, Гуляйпольское и Чаривное.
На Ореховском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Щербаки.
На Приднепровском направлении российские захватчики один раз атаковали в районе острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано
