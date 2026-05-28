Враг более 60 раз атаковал позиции Сил обороны, продолжаются обстрелы приграничья - Генштаб

С начала суток агрессор 61 раз атаковал позиции Сил обороны, продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рогозное, Бачевск, Сопыч, Рыжевка, Безсаловка, Бунякино, Прогресс, Нескучное, Ястребщина, в Черниговской области – Сеньковка - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений, одно из которых еще продолжается. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового вогня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Шевяковка, Лиман и в направлении Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Ковшаровки и Купянска.

На Лиманском направлении произошло шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман и Диброва. Три боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Резниковка.

На Краматорском направлении противник получил отпор в районе населенного пункта Марково.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Константиновки, Ильиновки и Русиного Яра. Два боестолкновения продолжаются до настоящего времени.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Удачное и Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе населенного пункта Сичневое.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижевка, Горькое, Железнодорожное, Гуляйпольское и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении российские захватчики один раз атаковали в районе острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано - резюмировали в Генштабе.

