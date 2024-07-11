Никопольщина, что на Днепропетровщине, сегодня подверглась ряду вражеских атак. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, повреждены газопровод и линия электропередач, передает УНН.

"Громко от вражеских атак сегодня было в громадах Никопольщины - Червоногригорьевской, Мировской, Покровской и Марганецкой. А еще - в райцентре. Агрессор бил дронами-камикадзе и артиллерией", - сообщил Лысак.

По его словам, два человека пострадали.

Кроме того, повреждены инфраструктура, многоэтажка, 4 частных и 5 дачных домов, хозяйственная постройка, несколько авто. Еще одна легковушка загорелась - огонь спасатели потушили. Устранили и пожары сухой травы. Повреждены газопровод и линия электропередач.

В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине поврежден частный дом: пострадавших нет