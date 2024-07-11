Киев • УНН
Сегодня Никопольский район Днепропетровской области подвергся вражеским обстрелам, в результате которых были повреждены газопровод, линия электропередач, объекты инфраструктуры, здания и транспортные средства, два человека получили ранения.
Никопольщина, что на Днепропетровщине, сегодня подверглась ряду вражеских атак. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, повреждены газопровод и линия электропередач, передает УНН.
"Громко от вражеских атак сегодня было в громадах Никопольщины - Червоногригорьевской, Мировской, Покровской и Марганецкой. А еще - в райцентре. Агрессор бил дронами-камикадзе и артиллерией", - сообщил Лысак.
По его словам, два человека пострадали.
Кроме того, повреждены инфраструктура, многоэтажка, 4 частных и 5 дачных домов, хозяйственная постройка, несколько авто. Еще одна легковушка загорелась - огонь спасатели потушили. Устранили и пожары сухой травы. Повреждены газопровод и линия электропередач.
В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине поврежден частный дом: пострадавших нет11 июля 2024, 04:50 • 20720 просмотров