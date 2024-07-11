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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине по меньшей мере треть населения особенно нуждается в инклюзивном пространстве

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НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

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Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
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10 июля 2024, 11:37  •  143980 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

10 июля 2024, 09:06  •  154880 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
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10 июля 2024, 08:31  •  151420 просмотра
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Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

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11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

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10 июля 2024, 09:20  •  110455 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

10 июля 2024, 03:11  •  115139 просмотра
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля 2024, 03:07  •  117824 просмотра
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markhanetsМарханец
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Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
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Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

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Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
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Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

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Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
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Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

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ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП
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ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП

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Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры
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Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции
10 июля 2024, 13:50  •  103423 просмотра

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции

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10 июля 2024, 11:37  •  143980 просмотра

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

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Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
10 июля 2024, 08:58  •  105907 просмотра

Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

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В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
10 июля 2024, 08:31  •  151420 просмотра

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

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БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
10 июля 2024, 06:46  •  101469 просмотра

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

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В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

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В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО

В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО

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Для помощи украинским беженцам в возвращении домой запускают платформу с участием ООН - Минэкономики

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Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

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10 июля 2024, 08:31  •  151420 просмотра
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