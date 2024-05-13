Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга

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В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га
Спасатели потушили три пожара на площади 6 гектаров в Запорожье, причем сильный ветер и сложный рельеф местности усложняли борьбу с огнем.
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина сможет эффективно защитить свои позиции на востоке, закрепить достижения в Черноморском регионе и держать российские войска под угрозой.
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове произошла серия взрывов.
Смертельное ДТП в Винницкой области: два человека погибли, один госпитализирован
В Винницкой области в результате столкновения автомобиля "Дэу" и "Фольксваген" погибло два человека и один человек был госпитализирован.
Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине
Разведывательная служба Южной Кореи подозревает, что Северная Корея, возможно, поставляла оружие, такое как 122-мм артиллерийские снаряды с 1970-х годов, в рф для использования в войне в Украине.
Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ
Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ, победив Турцию со счетом 3:1 и получив прямую лицензию на командный чемпионат мира.
Telegram-каналы рф распространяют ложные заявления о бегстве руководства Харьковщины
российские телеграм-каналы ложно заявили, что руководство Харьковской области исчезло из-за российского наступления, но украинские чиновники подтвердили, что руководство области остается в Харькове и выполняет свои обязанности.
Генштаб: В Харькове продолжаются ожесточенные бои, враг имеет тактический успех
На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, противник применяет штурмовую тактику, а украинские войска отражают атаки и наносят оккупантам потери.