Враг атаковал одну из центральных улиц Сум дронами и бомбами: трое погибших, среди раненых 13-летний ребенок
Киев • УНН
Российская армия атаковала Сумы беспилотниками и управляемыми авиабомбами. В результате удара по центральной улице погибли трое человек, ранен 13-летний ребенок.
Армия рф атаковала Сумы беспилотниками и управляемыми авиабомбами, известно о троих погибших, среди раненых 13-летний ребенок. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Сумы. Областной центр под массированной атакой российских БпЛА и управляемых авиабомб. Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Значительные повреждения в жилом секторе
Позже глава Сумской ОВА добавил, что известно как минимум о троих погибших в результате удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум.
В эпицентре удара – многоэтажка, магазин и дорога. На месте было много людей. Дети
По его словам, раненых транспортируют в больницы. В тяжелом состоянии 13-летний ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Все масштабы последствий атаки уточняются.
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