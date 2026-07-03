Враг атаковал одну из центральных улиц Сум дронами и бомбами: трое погибших, среди раненых 13-летний ребенок

Армия рф атаковала Сумы беспилотниками и управляемыми авиабомбами, известно о троих погибших, среди раненых 13-летний ребенок. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Сумы. Областной центр под массированной атакой российских БпЛА и управляемых авиабомб. Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Значительные повреждения в жилом секторе

Позже глава Сумской ОВА добавил, что известно как минимум о троих погибших в результате удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум.

В эпицентре удара – многоэтажка, магазин и дорога. На месте было много людей. Дети