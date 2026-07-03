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Враг атаковал одну из центральных улиц Сум дронами и бомбами: трое погибших, среди раненых 13-летний ребенок

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Российская армия атаковала Сумы беспилотниками и управляемыми авиабомбами. В результате удара по центральной улице погибли трое человек, ранен 13-летний ребенок.

Враг атаковал одну из центральных улиц Сум дронами и бомбами: трое погибших, среди раненых 13-летний ребенок

Армия рф атаковала Сумы беспилотниками и управляемыми авиабомбами, известно о троих погибших, среди раненых 13-летний ребенок. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Сумы. Областной центр под массированной атакой российских БпЛА и управляемых авиабомб. Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Значительные повреждения в жилом секторе 

- сообщил Григоров.

Позже глава Сумской ОВА добавил, что известно как минимум о троих погибших в результате удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум.

В эпицентре удара – многоэтажка, магазин и дорога. На месте было много людей. Дети 

- добавил Григоров.

По его словам, раненых транспортируют в больницы. В тяжелом состоянии 13-летний ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Все масштабы последствий атаки уточняются.

В Сумах российский КАБ повредил детское учебное заведение, ранены две сотрудницы02.07.26, 16:55 • 2782 просмотра

Антонина Туманова

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