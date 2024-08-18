Враг атаковал Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, используя дрон-камикадзе и артиллерию. Повреждена хозяйственная постройка, жертв среди населения нет.
Враг терроризировал Никопольщину, применив дрон-камикадзе и артиллерию. А еще - сбросил несколько боеприпасов с БПЛА. Агрессор атаковал район вечером и утром. Поцелил по Никополю и Марганецкой громадам. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По его данным, изуродована хозяйственная постройка, люди не пострадали. На остальной территории области обошлось без обстрелов.
Ворог 15 разів атакував Нікопольщину на Дніпропетровщині: постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктуру17 августа 2024, 16:07 • 30190 просмотров
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