Враг атаковал Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией

Враг терроризировал Никопольщину, применив дрон-камикадзе и артиллерию. А еще - сбросил несколько боеприпасов с БПЛА. Агрессор атаковал район вечером и утром. Поцелил по Никополю и Марганецкой громадам. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

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По его данным, изуродована хозяйственная постройка, люди не пострадали. На остальной территории области обошлось без обстрелов.

Ворог 15 разів атакував Нікопольщину на Дніпропетровщині: постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктуру