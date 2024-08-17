Враг 15 раз атаковал Никопольщину на Днепропетровщине: пострадал человек, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровщины артиллерией и дронами. Пострадал 30-летний мужчина, повреждена инфраструктура, база отдыха, газопровод и линия электропередач.
Российские войска сегодня, 17 августа, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Пострадал 30-летний мужчина. Повреждены, в частности инфраструктура, база отдыха, газопровод и линия электропередач. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По словам Лысака, полтора десятка раз в течение дня враг атаковал Никопольщину. Бил артиллерией и дронами-камикадзе.
Под вражеский огонь попали Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады.
"Пострадал 30-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - рассказал Лысак.
По его словам, в результате вражеских ударов, произошло несколько пожаров, которые спасатели уже укротили. Повреждены инфраструктура, база отдыха, 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. Также получили повреждения газопровод и линия электропередач.
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