Враг атаковал Никополь беспилотниками, четверо раненых
Киев • УНН
Российские войска атаковали Никополь беспилотниками, в результате чего ранения получили четверо человек. Пострадали трое мужчин и женщина, двое госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Армия рф атаковала Никополь беспилотниками, четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
4 человека получили ранения - россияне атаковали Никополь беспилотниками
По его словам, пострадали трое мужчин и женщина. 44-летнего и 56-летнего мужчин госпитализировали. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Повреждены магазин и неиспользуемое здание.
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