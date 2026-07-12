Враг атаковал Никополь беспилотниками, четверо раненых

Армия рф атаковала Никополь беспилотниками, четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

4 человека получили ранения - россияне атаковали Никополь беспилотниками - сообщил Ганжа.

По его словам, пострадали трое мужчин и женщина. 44-летнего и 56-летнего мужчин госпитализировали. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Повреждены магазин и неиспользуемое здание.

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