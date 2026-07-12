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Враг атаковал Никополь беспилотниками, четверо раненых

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

Российские войска атаковали Никополь беспилотниками, в результате чего ранения получили четверо человек. Пострадали трое мужчин и женщина, двое госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Враг атаковал Никополь беспилотниками, четверо раненых

Армия рф атаковала Никополь беспилотниками, четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

4 человека получили ранения - россияне атаковали Никополь беспилотниками 

- сообщил Ганжа. 

По его словам, пострадали трое мужчин и женщина. 44-летнего и 56-летнего мужчин госпитализировали. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Повреждены магазин и неиспользуемое здание.

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Антонина Туманова

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