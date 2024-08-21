Враг атаковал Казачью Лопань в Харьковской области: поврежден сельсовет, под завалами могут быть три человека

В Харьковской области российские войска обстреляли Казачью Лопань, повреждено здание сельсовета, под завалами могут быть три человека, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 12:25 оккупанты ударили по селу Казачья Лопань Дергачевской громады. В результате обстрела повреждено здание сельского совета. Предварительно: под завалами находятся три человека - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, на месте работают все профильные службы. "Есть угроза повторных ударов!" - подчеркнул глава ОВА.

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