Враг атаковал Казачью Лопань в Харьковской области: поврежден сельсовет, под завалами могут быть три человека
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли село Казачья Лопань в Харьковской области. Повреждено здание сельсовета, под завалами могут быть три человека. На месте работают спасатели, есть угроза повторных ударов.
В Харьковской области российские войска обстреляли Казачью Лопань, повреждено здание сельсовета, под завалами могут быть три человека, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Около 12:25 оккупанты ударили по селу Казачья Лопань Дергачевской громады. В результате обстрела повреждено здание сельского совета. Предварительно: под завалами находятся три человека
По его словам, на месте работают все профильные службы. "Есть угроза повторных ударов!" - подчеркнул глава ОВА.
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