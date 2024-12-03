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Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг атаковал энергетический объект на Ровенщине: что известно о последствиях

Враг атаковал энергетический объект на Ровенщине: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

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На Ровенщине российские войска обстреляли объект энергетической инфраструктуры. На месте работают экстренные службы, по предварительным данным пострадавших среди гражданских нет.

На Ровенщине вражеские силы обстреляли объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает УНН.

Детали

На месте происшествия уже работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий обстрела.

По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. 

Детали относительно характера повреждений и масштаба убытков пока уточняются. Власти обещают предоставить больше информации впоследствии. 

Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов в семи областях Украины2 дек. 2024, 23:51 • 12605 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
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