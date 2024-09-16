Враг атаковал Черниговскую область из минометов, артиллерии и дронами: 20 взрывов за сутки
Киев • УНН
Российские войска атаковали села в трех приграничных общинах Черниговской области. Обстрелы велись из миномета, артиллерии и дронов, зафиксировано 20 взрывов, жертв среди местного населения нет.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали села в трех приграничных громадах Черниговской области из минометов, артиллерии и дронами, зафиксировано 20 взрывов, сообщили в понедельник в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Российские войска в течение суток 15 сентября обстреляли четыре села в трех приграничных громадах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской. Огонь вели из миномета, ствольной артиллерии, атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. Всего пограничники зафиксировали 20 взрывов", - говорится в сообщении и перечислено:
- Новгород-Северская громада: в направлении села Гремяч - четыре прихода, вероятно, сброс взрывных устройств с БПЛА и три прихода, вероятно FPV-дроны.
- Семеновская громада: в направлении села Прогресс - шесть приходов, вероятно, ствольной артиллерии; в направлении села Галагановка - один приход, вероятно, сброс взрывных устройств с БпЛА.
- Сновская громада: в направлении села Елино - шесть приходов, вероятно, миномета калибра 120 мм.
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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