Ворог атакував Чернігівщину з мінометів, артилерії та дронами: 20 вибухів за добу
Київ • УНН
Російські війська атакували села у трьох прикордонних громадах Чернігівської області. Обстріли велися з міномета, артилерії та дронів, зафіксовано 20 вибухів, жертв серед місцевого населення немає.
Російські війська минулої доби атакували села у трьох прикордонних громадах Чернігівської області з міномета, артилерії та дронами, зафіксовано 20 вибухів, повідомили у понеділок у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
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"Російські війська протягом доби 15 вересня обстріляли чотири села у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській. Вогонь вели з міномета, ствольної артилерії, атакували дронами та скидали вибухівку з безпілотників. Загалом прикордонники зафіксували 20 вибухів", - ідеться у повідомленні і перелічено:
- Новгород-Сіверська громада: у напрямку села Грем'яч - чотири приходи, ймовірно, скид вибухових пристроїв з БпЛА та три приходи, ймовірно FPV-дрони.
- Семенівська громада: у напрямку села Прогрес - шість приходів, ймовірно, ствольної артилерії; у напрямку села Галаганівка - один прихід, ймовірно, скид вибухових пристроїв з БпЛА.
- Сновська громада: у напрямку села Єліне - шість приходів, ймовірно, міномета калібру 120 мм.
Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
рф обстріляла 27 населених пунктів Чернігівщини за тиждень: пролунало понад 350 вибухів16.09.24, 09:59 • 19838 переглядiв