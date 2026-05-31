Врачи предупреждают о рисках ошибочной диагностики нового типа диабета
Киев • УНН
Диабет пятого типа возникает из-за недоедания и поражает 25 миллионов человек. Ошибочная диагностика приводит к неправильному лечению пациентов.
Медики призывают обратить внимание на диабет пятого типа – форму заболевания, которая, как считается, развивается вследствие длительного недоедания, особенно в детском и подростковом возрасте. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
В прошлом году диабет пятого типа официально признала Международная диабетическая федерация (IDF), объединяющая 251 национальную ассоциацию по борьбе с диабетом. В то же время Всемирная организация здравоохранения пока не признает это состояние отдельной формой заболевания, считая имеющиеся научные данные недостаточными.
Исследователи предполагают, что новый тип диабета может поражать до 25 миллионов человек в мире. Они подчеркивают, что из-за недостаточной осведомленности врачей пациентам нередко устанавливают диагнозы диабета первого или второго типа.
По словам специалистов, неправильное определение типа заболевания может приводить к неэффективному лечению и ухудшению состояния больных. Именно поэтому ученые призывают активизировать исследования диабета пятого типа и разработать четкие критерии его диагностики, чтобы избежать ошибок в медицинской практике.
