ВР обратилась к Кабмину относительно сохранения исторического комплекса "Усадьба Даховских"

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 9205 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 22434 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105384 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114739 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119313 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 154734 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117896 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144573 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104653 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102900 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВР обратилась к Кабмину относительно сохранения исторического комплекса "Усадьба Даховских"

ВР обратилась к Кабмину относительно сохранения исторического комплекса "Усадьба Даховских"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления №3581 об обращении ВРУ к Кабмину относительно необходимости сохранения уникального ландшафтно-архитектурного комплекса "Усадьба Даховских" и создания на его базе государственного ландшафтно-паркового музея Истории Украинского Войска. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Соответствующим проектом постановления ВРУ постановляет:

  • создать на базе ландшафтно-архитектурного комплекса "Усадьба Даховских", который находится в оперативном управлении Минобороны, государственный ландшафтно-парковый музей Истории Украинского Войска и утвердить его устав;
  • передать с баланса квартирно-эксплуатационного отдела города Белая Церковь Минобороны государственному ландшафтно-парковому музею Истории Украинского Войска на праве оперативного управления 41 здание и земельный участок площадью 88,8 га.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении группы рейдеров, подозреваемых в незаконном завладении усадьбой Миллера в центре Киева.

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