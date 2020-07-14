ВР звернулася до Кабміну щодо збереження історичного комплексу “Садиба Даховських”

Відповідним проектом постанови ВРУ постановляє:



створити на базі ландшафтно-архітектурного комплексу “Садиба Даховських”, який перебуває в оперативному управлінні Міноборони, державний ландшафтно-парковий музей Історії Українського Війська та затвердити його статут;



передати з балансу квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла Церква Міноборони державному ландшафтно-парковому музею Історії Українського Війська на праві оперативного управління 41 будівлю та земельну ділянку площею 88,8 га.



Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт відносно групи рейдерів, яких підозрюють у незаконному заволодінні садибою Міллера в центрі Києва.