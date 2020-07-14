ВР звернулася до Кабміну щодо збереження історичного комплексу “Садиба Даховських”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект постанови №3581 про звернення ВРУ до Кабміну щодо необхідності збереження унікального ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських" та створення на його базі державного ландшафтно-паркового музею Історії Українського Війська. Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Відповідним проектом постанови ВРУ постановляє:
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- створити на базі ландшафтно-архітектурного комплексу “Садиба Даховських”, який перебуває в оперативному управлінні Міноборони, державний ландшафтно-парковий музей Історії Українського Війська та затвердити його статут;
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- передати з балансу квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла Церква Міноборони державному ландшафтно-парковому музею Історії Українського Війська на праві оперативного управління 41 будівлю та земельну ділянку площею 88,8 га.
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Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт відносно групи рейдерів, яких підозрюють у незаконному заволодінні садибою Міллера в центрі Києва.