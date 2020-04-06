Групу рейдерів судитимуть за підозрою у незаконному заволодінні садибою Міллера в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно групи рейдерів, яких підозрюють у незаконному заволодінні садибою Міллера в центрі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Прокуратурою міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно групи рейдерів, які незаконно заволоділи історичною будівлею по вулиці Гоголівській в центрі Києва, відомою як садиба Міллера”, — йдеться в повідомленні.
Так, встановлено, що у 2017 році троє осіб, які є членами однієї сім’ї, за допомогою підроблених документів незаконно відчужили цю будівлю з комунальної власності та внесли до статутного фонду належної їм фірми як об’єкт незавершеного будівництва.
"Внаслідок фіктивної оборудки територіальну громаду міста Києва було незаконно позбавлено об’єкту нерухомості вартістю 9,3 млн гривень, а також земельної ділянки, на якій він розташований", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, з метою захисту інтересів держави в особі територіальної громади міста Києва за клопотанням прокурора на історичну будівлю накладено арешт із забороною вчинення будь-яких правочинів.
Нагадаємо, столична прокуратура оголосила про підозру шахраям, які незаконно відчужили садибу Міллера з комунальної власності.