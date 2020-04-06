Группу рейдеров будут судить по подозрению в незаконном завладении усадьбой Миллера в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении группы рейдеров, подозреваемых в незаконном завладении усадьбой Миллера в центре Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Прокуратурой города Киева утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении группы рейдеров, которые незаконно завладели историческим зданием по улице Гоголевской в центре Киева, известной как усадьба Миллера", - говорится в сообщении.
Так, установлено, что в 2017 году три человека, которые являются членами одной семьи, с помощью поддельных документов незаконно отчудили это здание из коммунальной собственности и внесли в уставный фонд принадлежащей им фирмы как объект незавершенного строительства.
"В результате фиктивной сделки территориальную общину Киева было незаконно лишено объекта недвижимости стоимостью 9,3 млн гривен, а также земельного участка, на котором он расположен", - отмечается в сообщении.
Кроме того, с целью защиты интересов государства в лице территориальной общины города Киева по ходатайству прокурора на историческое здание наложен арест с запретом совершения любых сделок.
Напомним, столичная прокуратура объявила о подозрении мошенникам, которые незаконно отстранили усадьбу Миллера из коммунальной собственности.