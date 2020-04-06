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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60707 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70842 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Группу рейдеров будут судить по подозрению в незаконном завладении усадьбой Миллера в Киеве

Группу рейдеров будут судить по подозрению в незаконном завладении усадьбой Миллера в Киеве

Киев  •  УНН

 • 9875 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении группы рейдеров, подозреваемых в незаконном завладении усадьбой Миллера в центре Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Прокуратурой города Киева утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении группы рейдеров, которые незаконно завладели историческим зданием по улице Гоголевской в центре Киева, известной как усадьба Миллера", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что в 2017 году три человека, которые являются членами одной семьи, с помощью поддельных документов незаконно отчудили это здание из коммунальной собственности и внесли в уставный фонд принадлежащей им фирмы как объект незавершенного строительства.

"В результате фиктивной сделки территориальную общину Киева было незаконно лишено объекта недвижимости стоимостью 9,3 млн гривен, а также земельного участка, на котором он расположен", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с целью защиты интересов государства в лице территориальной общины города Киева по ходатайству прокурора на историческое здание наложен арест с запретом совершения любых сделок.

Напомним, столичная прокуратура объявила о подозрении мошенникам, которые незаконно отстранили усадьбу Миллера из коммунальной собственности.

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