Шахраям, які відчужили садибу Міллера в Києві, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Столична прокуратура оголосила про підозру шахраям, які незаконно відчужили садибу Міллера з комунальної власності. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.
"Прокуратурою міста Києва спільно з СУ ГУНП в Києві та УЗЕ ДЗЕ НП України у ході досудового слідства викрито троє осіб, які шахрайським шляхом заволоділи об’єктом комунальної власності на вул. Гоголівській у Києві вартістю понад 9 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Як установлено слідством, вказані особи шляхом використання завідомо підроблених документів оформили на підконтрольну фірму будівлю в історичному центрі міста, так звану садибу Міллера, збудовану в кінці 19 ст.
Кілька років тому будівля була визнана непридатною для проживання, після чого місцевою владою проведено відселення мешканців за бюджетні кошти, а сам об’єкт було передано в управління комунального підприємства "Спецжитлофонд".
Незаконне оформлення права власності на нерухомий об’єкт надало право шахраям на оформлення земельної ділянки, на якій він розташований. При цьому вартість землі значно перевищує вартість самої будівлі.
У вівторок, 27 серпня 2019 року, за результатами розслідування трьом зловмисникам оголошено підозру за ч. 4 ст.190 КК України (Шахрайство).
Крім того, за клопотанням прокуратури міста Києва, поданого в інтересах комунального підприємства "Спецжитлофонд", на будинок накладено арешт із забороною вчинення будь-яких дій. Слідство у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, посадовця ДУС підозрюють у незаконному заволодінні приміщенням у центрі Києві вартістю 2,7 млн грн.