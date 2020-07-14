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ВР приняла за основу законопроект о е-торговли лекарствами

ВР приняла за основу законопроект о е-торговли лекарствами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов Украины, передает корреспондент.

Законопроект предусматривает изменения в законодательство и предлагает закрепить на уровне закона перечень основных требований к дистанционной торговли лекарственными средствами с целью их имплементации в национальном законодательстве и адаптации регулирования этого процесса в соответствии с законодательством ЕС.

По мнению авторов законопроекта, это позволит обеспечить защиту потребителей от опасных, неэффективных и некачественных лекарственных средств; урегулировать на законодательном уровне отношения между органами исполнительной власти, операторами фармацевтического рынка, логистическими операторами и потребителями лекарственных средств в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.

Кроме того, его принятие, как ожидается, обеспечит гармонизацию действующего законодательства в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами с законодательством Европейского Союза.

Парламентарии также сократили сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования порекомендовал ВР рассмотреть альтернативный законопроект № 3615-1 об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами .

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