ВР приняла за основу законопроект о е-торговли лекарствами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов Украины, передает корреспондент.
Законопроект предусматривает изменения в законодательство и предлагает закрепить на уровне закона перечень основных требований к дистанционной торговли лекарственными средствами с целью их имплементации в национальном законодательстве и адаптации регулирования этого процесса в соответствии с законодательством ЕС.
По мнению авторов законопроекта, это позволит обеспечить защиту потребителей от опасных, неэффективных и некачественных лекарственных средств; урегулировать на законодательном уровне отношения между органами исполнительной власти, операторами фармацевтического рынка, логистическими операторами и потребителями лекарственных средств в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.
Кроме того, его принятие, как ожидается, обеспечит гармонизацию действующего законодательства в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами с законодательством Европейского Союза.
Парламентарии также сократили сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования порекомендовал ВР рассмотреть альтернативный законопроект № 3615-1 об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами .