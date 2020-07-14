ВР ухвалила за основу законопроект щодо е-торгівлі ліками
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає зміни до законодавства і пропонує закріпити на рівні закону перелік основних вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами з метою їх імплементації у національному законодавстві та адаптації регулювання цього процесу відповідно до законодавства ЄС.
На думку авторів законопроекту, це дозволить забезпечити захист споживачів від небезпечних, неефективних та неякісних лікарських засобів; урегулювати на законодавчому рівні відносини між органами виконавчої влади, операторами фармацевтичного ринку, логістичними операторами та споживачами лікарських засобів в сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами.
Окрім того, його ухвалення, як очікується, забезпечить гармонізацію чинного законодавства у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами із законодавством Європейського Союзу.
Парламентарі також скоротили строки підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування порекомендував ВР розглянути альтернативний законопроект № 3615-1 про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.