ВР отменила мораторий на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду приняла в целом законопроект № 5199 о внесении изменений в Закон Украины “О временных мерах на период проведения антитеррористической операции” для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг. Документ поддержал 341 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Детали
Нардепы голосовали законопроект без обсуждения.
Согласно пояснительной записке, документ предлагает отмену моратория на обращение взыскания на залоговое имущество, по кредитам, которые будут оформлены под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям.
По мнению авторов документа, это гарантирует сохранение прав для лиц, которые имели или имеют проблемы с финансовым положением, были вызваны проведением АТО и ООС, а также предоставит возможность жителям Луганской, Донецкой и части Харьковской областей получить возможность кредитования на равных условиях со всеми гражданами Украины, как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса.
Что было раньше
Как сообщал УНН, в прошлом Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект о продлении моратория на взыскание имущества граждан Украины.