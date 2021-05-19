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ВР скасувала мораторій на звернення стягнення на заставне майно за кредитами

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Верховна Рада України на засіданні в середу ухвалила в цілому законопроект № 5199 про внесення змін до Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг. Документ підтримав 341 народний депутат, передає кореспондент УНН.

ВР скасувала мораторій на звернення стягнення на заставне майно за кредитами

Деталі

Нардепи голосували законопроект без обговорення.

Згідно з пояснювальною запискою, документ пропонує скасування мораторію на звернення стягнення на заставне майно, за кредитами, які будуть оформлені під заставу нерухомості, що належить за правом власності фізичним особам та фізичним особам-підприємцям.

На думку авторів документу, це гарантує збереження прав для тих осіб, які мали або мають труднощі з фінансовим становищем, що були спричинені проведенням АТО та ООС, а також надасть можливість мешканцям Луганської, Донецької та частині Харківської областей отримати можливість кредитування на рівних умовах з усіма громадянами України, як для фізичних осіб, так і для малого та середнього бізнесу.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, минулоріч Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому законопроект щодо продовження мораторію на стягнення майна громадян України.

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