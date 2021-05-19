ВР скасувала мораторій на звернення стягнення на заставне майно за кредитами

Деталі

Нардепи голосували законопроект без обговорення.

Згідно з пояснювальною запискою, документ пропонує скасування мораторію на звернення стягнення на заставне майно, за кредитами, які будуть оформлені під заставу нерухомості, що належить за правом власності фізичним особам та фізичним особам-підприємцям.

На думку авторів документу, це гарантує збереження прав для тих осіб, які мали або мають труднощі з фінансовим становищем, що були спричинені проведенням АТО та ООС, а також надасть можливість мешканцям Луганської, Донецької та частині Харківської областей отримати можливість кредитування на рівних умовах з усіма громадянами України, як для фізичних осіб, так і для малого та середнього бізнесу.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, минулоріч Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому законопроект щодо продовження мораторію на стягнення майна громадян України.