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ВР рассмотрит введение чрезвычайного положения на специальном заседании

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Верховная Рада рассмотрит введение чрезвычайного положения на специальном заседании, после внеочередного. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук, пишет УНН.

Детали

Палийчук сообщила, что в 18:40 начнется внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят такие законопроекты:

• 7012-Д - о внесении изменений в государственный бюджет в части финансирования обороны.

• 7105 - о организации работы парламента в условиях чрезвычайного и/или военного положения.

Цитата

"Сразу после него состоится специальное заседание парламента относительно указа Президента о введении чрезвычайного положения", - написала Палийчук.

Дополнения

Народные депутаты собрали 150 подписей для проведения сегодня внеочередного заседания из-за введения чрезвычайного положения.

Добавим

Совет по национальной безопасности и обороны Украины сегодня принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводят указом Президента Украины, который подлежит утверждению Верховной Радой Украины в течение двух дней с момента обращения Президента Украины. То есть решение СНБО, которое сегодня было обнародовано, является не введением ЧП, а лишь основанием для того, чтобы глава государства внес соответствующий указ на рассмотрение нардепов.

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