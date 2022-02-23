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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ВР розгляне введення надзвичайного стану на спеціальному засіданні

ВР розгляне введення надзвичайного стану на спеціальному засіданні

Київ • УНН

 • 107026 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Верховна Рада розгляне введення надзвичайного стану на спеціальному засіданні, після позачергового. Про це повідомила речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук, пише УНН.

Деталі

Палійчук повідомила, що о 18:40 розпочнеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому розглянуть такі законопроекти:

• 7012-д – щодо внесення змін до державного бюджету в частині фінансування оборони.

• 7105 – щодо організації роботи парламенту в умовах надзвичайного та/або воєнного стану.

Цитата

"Одразу після нього відбудеться спеціальне засідання парламенту стосовно указу Президента про введення надзвичайного стану", - написала Палійчук.

Доповнення

Народні депутати зібрали 150 підписів для проведення сьогодні позачергового засідання через введення надзвичайного стану.

Додамо

Рада з національної безпеки і оборони України сьогодні ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводять указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. Тобто рішення РНБО, яке сьогодні було оприлюднене, є не запровадженням НС, а лише підставою для того, аби глава держави вніс відповідний указ на розгляд нардепів.

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