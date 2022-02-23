ВР сьогодні проведе позачергове засідання через запровадження надзвичайного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Народні депутати зібрали 150 підписів для проведення сьогодні позачергового засідання через введення надзвичайного стану. Про це написав у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
Деталі
Парламентарі зібрали 150 підписів для скликання позачергового засідання сьогодні.
Речниця “Слуг народу” Юлія Палійчук повідомила, що засідання відбудеться о 17:30.
Окрім цього, на порядку денному стоятимуть такі питання:
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- №7012 про виділення 23 млрд грн на оборону;
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- №7105 про постійну роботу Ради під час надзвичайного / воєнного стану.
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Додамо
Рада з національної безпеки і оборони України сьогодні ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводять указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. Тобто рішення РНБО, яке сьогодні було оприлюднене, є не запровадженням НС, а лише підставою для того, аби глава держави вніс відповідний указ на розгляд нардепів.