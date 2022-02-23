ВР сегодня проведет внеочередное заседание из-за введения чрезвычайного положения

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Народные депутаты собрали 150 подписей для проведения сегодня внеочередного заседания из-за введения чрезвычайного положения. Об этом написал в своем Telegram народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

Парламентарии собрали 150 подписей для созыва внеочередного заседания сегодня.

Пресс-секретарь “Слуг народа” Юлия Палийчук сообщила, что заседание состоится в 17:30.

Кроме этого, на повестке дня будут стоять такие вопросы:

  • №7012 о выделении 23 млрд грн на оборону;
  • №7105 о постоянной работе Совета во время чрезвычайного/военного положения.

Добавим

Совет по национальной безопасности и обороны Украины сегодня принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводят указом Президента Украины, который подлежит утверждению Верховной Радой Украины в течение двух дней с момента обращения Президента Украины.

То есть решение СНБО, которое сегодня было обнародовано, является не введением ЧП, а лишь основанием для того, чтобы глава государства внес соответствующий указ на рассмотрение нардепов.

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