ВР сегодня проведет внеочередное заседание из-за введения чрезвычайного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Народные депутаты собрали 150 подписей для проведения сегодня внеочередного заседания из-за введения чрезвычайного положения. Об этом написал в своем Telegram народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
Парламентарии собрали 150 подписей для созыва внеочередного заседания сегодня.
Пресс-секретарь “Слуг народа” Юлия Палийчук сообщила, что заседание состоится в 17:30.
Кроме этого, на повестке дня будут стоять такие вопросы:
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- №7012 о выделении 23 млрд грн на оборону;
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- №7105 о постоянной работе Совета во время чрезвычайного/военного положения.
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Добавим
Совет по национальной безопасности и обороны Украины сегодня принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.
Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводят указом Президента Украины, который подлежит утверждению Верховной Радой Украины в течение двух дней с момента обращения Президента Украины.
То есть решение СНБО, которое сегодня было обнародовано, является не введением ЧП, а лишь основанием для того, чтобы глава государства внес соответствующий указ на рассмотрение нардепов.