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ВР рекомендуют усилить ответственность для "минеров" объектов критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 15382 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР усилить ответственность для "минеров" объектов критической инфраструктуры, рекомендовав принять соответствующий законопроект в целом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

ВР рекомендуют усилить ответственность для "минеров" объектов критической инфраструктуры

"Члены Комитета по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрели законопроект о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан №3911, который 4 ноября Верховная Рада приняла за основу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ко второму чтению поступило 22 предложения и поправки, из них учтено 15, отклонено - 7.

Законопроект устанавливает усиленную уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ВР приняла за основу законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

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